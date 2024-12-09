外資連六買買超42億元 加碼陽明6.3萬張、航空雙雄各逾萬張
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-09 16:52
台股今 (9) 日在權值股並無明顯表現下，賣壓出籠漲幅收斂，整體呈平盤震盪格局，最終收 23273.25，上漲 79.98 點，漲幅 0.34%，成交量 3532.05 億元；三大法人合計買超 28.17 億元，外資主要買進陽明、航空雙雄及多檔金融股。
觀察三大法人今日動向，合計買超 28.17 億元，其中外資、投信同站買方，外資買超 42.05 億元，呈連六買，投信則由賣轉買，買超 13.26 億元；自營商由買轉賣，賣超 27.15 億；
外資今天主要敲進陽明 63071 張，並買超航空雙雄，長榮航 17710 張、華航 13359 張；也看準多檔金融股，新光金 17728 張、彰銀 11695 張、華南金 10704 張、國泰金 7332 張；並買超 00680L 元大美債 20 正 2 7606 張，00715L 期街口布蘭特正 2 5760 張，宏碁 7329 張，
外資大舉賣出 00637L 元大滬深 300 正 2 12158 張，以及兩檔 ETF，00953B 群益優選非投等債 5340 張，00909 國泰數位支付服務 5114 張，並賣超鴻海 8862 張，京元電子 8497 張，也賣超仁寶 7181 張、中鋼 6806 張、華邦電 6063 張、友達 5785 張及中信金 4798 張。
投信大舉敲進聯電 5636 張，及多檔金融股，凱基金 3323 張，華南金 2376 張，兆豐金 1909 張，國票金 1870 張，也買超陽明 3840 張，可成 1790 張，仁寶 1574 張、並買超統一 1196 張，亞泥 969 張。
投信主要調節鴻海 8927 張，賣超航空雙雄長榮航 4660 張華航 1625 張；並賣超金融股第一金 864 張，臺企銀 695 張、永豐金 551 張，並賣超技嘉 2575 張，致茂 887 張，欣興 689 張，旺宏 572 張。
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