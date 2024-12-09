營收速報 - 士開(5324)11月營收6.21億元年增率高達900.52％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15
今年1-11月累計營收為21.05億元，累計年增率294.85%。
最新價為13.45元，近5日股價上漲5.93%，相關建材營造股價指數下跌-0.94%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+70 張
- 外資買賣超：+70 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|6.21億
|901%
|183%
|24/10
|2.20億
|283%
|-74%
|24/9
|8.49億
|1610%
|1587%
|24/8
|5,035萬
|-3%
|12%
|24/7
|4,478萬
|-10%
|-16%
|24/6
|5,318萬
|13%
|6%
士開(5324-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。都市更新重建業。不動產買賣租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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