〈張忠謀新書發表會〉張忠謀：英特爾尋新執行長 沒來諮詢我 我也不要他們諮詢
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-09 18:56
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀今 (9) 日出席新書發表會，會中受訪指出，不論是以個人或是公司立場，都將英特爾 (INTC-US) 當作好朋友，針對英特爾近期遍尋下任執行長，則說英特爾沒有來諮詢他、也不要英特爾來向他諮詢。
張忠謀表示，台積電與英特爾來往互動已有幾十年，以個人角度來看，英特爾兩個創辦人 Gordon Moore、Robert Noyce 自己都認識，當時年紀約莫 30 歲，參與完技術會議後，三人就一起去喝啤酒吃飯，之後的 CEO 也都是朋友。
不過話鋒一轉，張忠謀說，到了最近的 CEO(意指基辛格)，總覺得他好像要跟台積電敵對一樣，但他走路了，也強調英特爾近期遍尋執行長人選，並未來諮詢自己，也不接受他們諮詢。
張忠謀補充，英特爾應該是要找新策略與新 CEO，坦言這是很難的事情，而這場景與四年前基辛格上任前相似，關鍵在於董事會對未來策略沒有定見，因此當時英特爾要找新 CEO，結果就是找講得好的，基辛格口才最好，最終採取他的策略，覺得這是很不好的事情。
張忠謀也認為，也許英特爾已經有策略，並在找能執行策略的人，只是還沒講而已，假如是這樣的話，那問題就比較簡單，
至於基辛格日前「被離職」，張忠謀說，自己也不知道為什麼基辛格是被離職，總之英特爾現在營運是個難題，也坦言與發展 AI 相比，基辛格似乎更注重晶圓代工業務。
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