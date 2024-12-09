〈張忠謀新書發表會〉張忠謀：英特爾尋新執行長 沒來諮詢我 我也不要他們諮詢

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-09 18:56

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張忠謀表示，台積電與英特爾來往互動已有幾十年，以個人角度來看，英特爾兩個創辦人 Gordon Moore、Robert Noyce 自己都認識，當時年紀約莫 30 歲，參與完技術會議後，三人就一起去喝啤酒吃飯，之後的 CEO 也都是朋友。

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不過話鋒一轉，張忠謀說，到了最近的 CEO(意指基辛格)，總覺得他好像要跟台積電敵對一樣，但他走路了，也強調英特爾近期遍尋執行長人選，並未來諮詢自己，也不接受他們諮詢。

張忠謀補充，英特爾應該是要找新策略與新 CEO，坦言這是很難的事情，而這場景與四年前基辛格上任前相似，關鍵在於董事會對未來策略沒有定見，因此當時英特爾要找新 CEO，結果就是找講得好的，基辛格口才最好，最終採取他的策略，覺得這是很不好的事情。

張忠謀也認為，也許英特爾已經有策略，並在找能執行策略的人，只是還沒講而已，假如是這樣的話，那問題就比較簡單，