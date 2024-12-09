營收速報 - 和桐(1714)11月營收20.49億元年增率高達26.96％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為185.52億元，累計年增率0.86%。
最新價為8.36元，近5日股價下跌-0.71%，相關化學工業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1429 張
- 外資買賣超：-1457 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|20.49億
|27%
|1%
|24/10
|20.20億
|12%
|17%
|24/9
|17.25億
|-11%
|-2%
|24/8
|17.69億
|14%
|14%
|24/7
|15.50億
|-3%
|4%
|24/6
|14.90億
|-5%
|-12%
和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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