search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 和桐(1714)11月營收20.49億元年增率高達26.96％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


和桐(1714-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣20.49億元，年增率26.96%，月增率1.41%。

今年1-11月累計營收為185.52億元，累計年增率0.86%。

最新價為8.36元，近5日股價下跌-0.71%，相關化學工業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1429 張
  • 外資買賣超：-1457 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 20.49億 27% 1%
24/10 20.20億 12% 17%
24/9 17.25億 -11% -2%
24/8 17.69億 14% 14%
24/7 15.50億 -3% 4%
24/6 14.90億 -5% -12%

和桐(1714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為石油化工原料製造業、其他石油及煤製品製造業。清潔用品製造業、其他化學製品批發業、清潔用品批發業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收和桐

相關行情

台股首頁我要存股
和桐8.36-0.24%
美元/台幣32.470.19%

延伸閱讀


Empty