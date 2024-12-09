幸福企業再+1 滙豐銀明年起7天家庭照顧假改給全薪

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 13:54

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幸福企業再 +1 ，滙豐銀行今 (9) 日宣布，自 2025 年起，將原有的 7 天家庭照顧假升級為給付全薪，且不併入事假，幫助同仁在照顧家庭成員的時間安排上能有更大的彈性。

滙豐銀行的多元福利政策向來領先業界，且持續升級調整以更能協助同仁達到工作與生活平衡。繼去年 9 月將有薪產假與收養假增加至 20 週，陪產假調升為 28 天後，今年 1 月起，更將員工每人的年度健檢額度全面調升為新台幣 1 萬元。

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滙豐銀行今天宣布員工福利進一步升級，自 2025 年 1 月 1 日起，原有每一年可申請的 7 天家庭照顧假，升級為全薪給付，且家庭照顧假不併入事假 (事假仍維持 14 天)，同仁在家庭成員有疾病照護需求或緊急情況下，如孩子學校臨時停課，便能獲得公司額外的支持，讓同仁能無後顧之憂地擔起家庭照顧者的關鍵角色。

滙豐銀行提供優於法令的休假福利、工作制度與員工身心照顧措施，亦獲得政府單位肯定。12 月 8 日由北市府勞動局主辦的「臺北市職場性別平等認證」頒獎典禮上，滙豐銀行今年首次參加，即獲得「金質獎」最高榮耀，並囊括「創意獎」殊榮。

滙豐 (台灣) 商業銀行總經理陳志堅代表滙豐同仁出席領獎，他表示，「尊重差異」是滙豐銀行的價值觀之一，該行積極推動多元與共融文化，除了制定彈性包容的福利與育兒措施外，「多元與包容」更是所有高階主管的年度績效目標之一，每位主管都是我們推動多元包容文化的最佳大使。