便宜機票來了！華航飛熊本的來回機票萬元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 19:08

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2024 高雄冬季旅展今 (29) 日起至 12 月 2 日於高雄展覽館登場，超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」現身華航 (2610-TW) 展區，華航表示，網站同步進行線上促銷，高雄出發全航線優惠 77 折起，未稅價不到 6000 元飛首爾，國人熱愛的沖繩更是 7000 元有找；華航也宣布，明年 1 月起將派飛高雄出發日韓航線，並將直航九州熊本。

華航 2024 年高雄冬季旅展以「皮卡丘彩繪機 CI」探索 2025 新旅程為題，並宣布，明年 1 月起將派飛高雄出發日韓航線，2 月 3 日起直航高雄 - 熊本，每周一、三、六共 3 班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。

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為回饋南部旅客，即日起至 12 月 5 日止購買 2025 年 9 月 30 日前高雄出發全航線機票即享有 77 折起優惠，精選高雄 - 香港 2788 元起、高雄 - 馬尼拉 4000 元起、高雄 - 首爾 (金浦)5950 元起及高雄 - 沖繩 6545 元起等超值促銷，高雄 - 曼谷更是萬元有找。

為歡慶即將直航熊本，華航更祭出高雄 - 熊本 8200 元起特惠價搶客。(以上皆為來回未稅價)。