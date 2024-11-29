search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

便宜機票來了！華航飛熊本的來回機票萬元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 19:08

cover image of news article
華航參與2024高雄冬季旅展。(圖：華航提供)

2024 高雄冬季旅展今 (29) 日起至 12 月 2 日於高雄展覽館登場，超人氣「皮卡丘彩繪機 CI」現身華航 (2610-TW) 展區，華航表示，網站同步進行線上促銷，高雄出發全航線優惠 77 折起，未稅價不到 6000 元飛首爾，國人熱愛的沖繩更是 7000 元有找；華航也宣布，明年 1 月起將派飛高雄出發日韓航線，並將直航九州熊本。

華航 2024 年高雄冬季旅展以「皮卡丘彩繪機 CI」探索 2025 新旅程為題，並宣布，明年 1 月起將派飛高雄出發日韓航線，2 月 3 日起直航高雄 - 熊本，每周一、三、六共 3 班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。


為回饋南部旅客，即日起至 12 月 5 日止購買 2025 年 9 月 30 日前高雄出發全航線機票即享有 77 折起優惠，精選高雄 - 香港 2788 元起、高雄 - 馬尼拉 4000 元起、高雄 - 首爾 (金浦)5950 元起及高雄 - 沖繩 6545 元起等超值促銷，高雄 - 曼谷更是萬元有找。

為歡慶即將直航熊本，華航更祭出高雄 - 熊本 8200 元起特惠價搶客。(以上皆為來回未稅價)。

華航是高雄出發航點最多、班次最密集、航網最完整的航空公司，往返航班每周達 70 班，1 月 1 日起皮卡丘彩繪機 CI 將派飛高雄出發的 CI176/CI177 高雄 - 大阪、CI164/CI165 高雄 - 首爾 (仁川)。

文章標籤

機票華航熊本彩繪機

相關行情

台股首頁我要存股
華航24.91.01%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.87
加權指數法興(購) 槓桿7.26
加權指數法興(售) 槓桿6.32
加權指數法興(售) 槓桿6.69

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
華航

77.27%

勝率

#營收創高股

偏強
華航

77.27%

勝率

延伸閱讀


Empty