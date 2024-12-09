華航將增班布拉格、維也納 國籍航空搶客戰蔓延至中東歐

鉅亨網記者王莞甯 德國漢堡 2024-12-09 16:11

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華航 (2610-TW) 總經理高星潢最新指出，作為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司，下一步將視機隊運能規模，優先增班維也納、布拉格兩大航點，「布拉格起碼達到每周 5 班」，依交機時程力拚明年下半年開始增班。

高星潢說明，歐洲總部原本設在荷蘭阿姆斯特丹，近期移到法國法蘭克福，主要是因反映客貨班次數是歐洲航點最多、營業額也是歐洲最高，目前法蘭克福客運每周 7 班，貨運每周 2 班，合計達 9 班。

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高星潢期待布拉格加密，力拚每周 5 班，維也納則從每周 4 班增為 6 班，並提到，星宇航空 (2646-TW) 有意插旗布拉格，不過因交機普遍延誤，大家都在等新機。

華航目前已達成歐洲黃金六大航點全面直飛，包括荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬和捷克布拉格。