健鼎11月營收近58億元創近歷年同期新高 前11月營收已超車去年全年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 15:48
老牌 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收 57.83 億元，創歷年同期新高，月增 3.19%，年增 11.73%，2024 年 1-11 月營收 601.46 億元，已超過 2023 年全年，年增 11.11%，由於旺季已過，法人估健鼎 2024 年第四季營收將較第三季下滑約 5%。
健鼎 2024 年第三季營收 176.74 億元，改寫單季新高，法人估健鼎 2024 年第四季營收因旺季巳過，單季營收將較第三季下滑約 5%，全年營收將攻克 656 億元，全年每股純益上看 15 元，且 2024 年篤定爲連續第 6 年再賺回超過一個股本。
健鼎 2024 年第三季營收 176.74 億元，創新高，毛利率 23.49%，季增 0.44 個百分點，年增 6 個百分點，2024 年第三季稅後純益 23.26 億元，創新高，季增 16.92%，年增 8.72%，單季每股純益 4.42 元。
健鼎 2024 年前三季營收 487.59 億元，毛利率爲 22.87%，年增 4.51 個百分點，前三季稅後純益爲 61.54 億元，年增 45.1%，已勝過 2023 年全年獲利，每股純益 11.71 元。
在 PCB 相關產業陸續公布 2024 年前三季財報同時，健鼎 2024 年前三季每股純益 11.71 元，僅次於 CCL 廠台光電 (2383-TW) 的 20.14 元，並可望居 PCB 全製程廠之冠。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。
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