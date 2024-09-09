健鼎8月營收以59.4億元創同期新高年增7.8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 16:14

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蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 8 月營收以 59.4 億元改寫同期新高，月增 1.11%，年增 7.81%，2024 年 1-8 月營收為 428.99 億元，和去年同期的 383.52 億元相比，年成長率 11.85%。

健鼎科技 2024 年上半年營收 310.84 億元，毛利率 22.52%，年增 6.37 個百分點，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元。

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健鼎除奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍， 且 2024 年上半年對記憶體模組、伺服器、汽車等應用是出貨重點，第二季健鼎營收爲 157.99 億元，汽車板出貨比重占整體營收 24.6%，金額 38.87 億元，健鼎 2024 年上半年汽車板實際出貨以 80.55 億元續維持出貨王的寶座，年增 2.22%。

健鼎自日系廠商併購的越南同奈廠，去年小有獲利挹注，但目前也正加速對設備的更新，但現有產能又不能停頓，等於是要穿著衣服改衣服，可能造成同奈廠的獲利的影響，目前保守估計同奈廠維持每月約 1 億元的產值貢獻，但營運趨於損益兩平。