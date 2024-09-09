健鼎8月營收以59.4億元創同期新高年增7.8%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 16:14
蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 8 月營收以 59.4 億元改寫同期新高，月增 1.11%，年增 7.81%，2024 年 1-8 月營收為 428.99 億元，和去年同期的 383.52 億元相比，年成長率 11.85%。
健鼎科技 2024 年上半年營收 310.84 億元，毛利率 22.52%，年增 6.37 個百分點，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元。
健鼎除奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍， 且 2024 年上半年對記憶體模組、伺服器、汽車等應用是出貨重點，第二季健鼎營收爲 157.99 億元，汽車板出貨比重占整體營收 24.6%，金額 38.87 億元，健鼎 2024 年上半年汽車板實際出貨以 80.55 億元續維持出貨王的寶座，年增 2.22%。
健鼎自日系廠商併購的越南同奈廠，去年小有獲利挹注，但目前也正加速對設備的更新，但現有產能又不能停頓，等於是要穿著衣服改衣服，可能造成同奈廠的獲利的影響，目前保守估計同奈廠維持每月約 1 億元的產值貢獻，但營運趨於損益兩平。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資，仍在申請各項必備生產執照之中。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 健鼎上半年營收310億元年增12% 估下半年續成長
- 〈焦點股〉大型PCB廠健鼎、南電及金像電市值同步跌破千億元
- 健鼎H1獲利創同期新高年增8成 EPS達7.28元可望稱霸PCB廠
- 汽車板廠四強2024年上半年出貨由健鼎奪冠 定穎膺成長王
上一篇
下一篇