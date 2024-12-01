前三季台商汽車板銷售值由健鼎121億元奪冠 定穎高成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-01 10:10

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PCB 市場在 2024 年以來回溫，汽車板供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在第三季營收及獲利雙創新高，其中汽車板出貨占比 23.4%，單季汽車板營收達 41.36 億元，前三季汽車板營收 121.91 億元，已居台商汽車板之冠，敬鵬 (2355-TW) 則以 96.3 億元居次，而四大汽車板廠定穎 (3715-TW) 也高成長。

健鼎 2024 年第三季營收 176.74 億元，創新高，毛利率 23.49%，季增 0.44 個百分點，年增 6 個百分點，2024 年第三季稅後純益 23.26 億元，創新高，季增 16.92%，年增 8.72%，單季每股純益 4.42 元。健鼎 2024 年前三季營收 487.59 億元，毛利率爲 22.87%，年增 4.51 個百分點，前三季稅後純益爲 61.54 億元，年增 45.1%，已勝過 2023 年全年獲利，每股純益 11.71 元。

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健鼎 2024 年第三季營收 176.74 億元，改寫單季新高，法人估健鼎 2024 年第四季營收因旺季巳過，單季營收將較第三季下滑約 5%，全年營收將攻克 656 億元，全年每股純益上看 15 元，且 2024 年篤定爲連續第 6 年再賺回超過一個股本。

包括健鼎、敬鵬 (2355-TW) 、燿華 (2367-TW) 及定穎 (3715-TW) 四家台汽車板前段班 PCB 廠，2024 年前三季譜出成長佳績，實際汽車板出貨達 360 億元，其中健鼎前三季汽車板銷售值以 121.91 億元續維持出貨王的寶座，敬鵬爲 96.3 億元，定穎 89.56 億元，燿華爲 52 億元。

就定穎而，定穎 2024 年前三季汽車板營收金額相較去年同期 成長 11%， 法人看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出，將展現營收的高度爆發力。對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。