面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創均月增11%

面板雙虎今 (9) 日公告 11 月營收，友達 ( 2409-TW )、群創 ( 3481-TW ) 均雙雙繳出月增 11% 的表現。

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研調機構集邦 (TrendForce) 認為，12 月電視需求來看，中國品牌較強，國際品牌較疲弱，需求兩極化之下，預期面板價格將持續呈現穩定趨勢。

依照集邦預估，12 月電視面板價格走勢，32 吋至 65 吋將維持持平，需求較強的超大尺寸 75 吋與 85 吋則可望小漲 1 美元。