面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創均月增11%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 17:51
面板雙虎今 (9) 日公告 11 月營收，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 均雙雙繳出月增 11% 的表現。
群創 11 月營收 188.07 億元，月增 11.3%、年增 7.8%；累計前 11 月營收 1985.29 億元，年增 2.8%。
群創說明，11 月大尺寸面板合併出貨量共計 908 萬片，月增 19.4%；中小尺寸合併出貨量共計 2527 萬片，月減 1.8%。
友達 11 月營收 232.57 億元，月增 11.4%、年增 15.2%；累計前 11 月營收 2556.83 億元，年增 13.1%。
研調機構集邦 (TrendForce) 認為，12 月電視需求來看，中國品牌較強，國際品牌較疲弱，需求兩極化之下，預期面板價格將持續呈現穩定趨勢。
依照集邦預估，12 月電視面板價格走勢，32 吋至 65 吋將維持持平，需求較強的超大尺寸 75 吋與 85 吋則可望小漲 1 美元。
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