search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

美國廢鋼跌破300美元 豐興鋼筋本周開出平盤

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-09 13:13

cover image of news article
豐興董事長林大鈞。(鉅亨網資料照)

鋼筋廠豐興 (2015-TW) 今 (9) 日開出本周盤價，在上周盤價調降後、全台各地均有所成交，因此，公司廢鋼收購價、鋼筋盤價本周止跌開出平盤。

國際一周行情方面，日本 2H 廢鋼每公噸下跌 5 美元至 310 美元；美國貨櫃廢鋼同樣下跌 5 美元至每公噸 295 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 105.05 美元跌至 103.75 美元。


豐興表示，美元持續強勢，加上亞洲需求弱，國際廢鋼價格持續走弱，不過，國內鋼筋在上周價格調降後，全台各地均有所成交，因此本周廢鋼收購價、鋼筋盤價止跌開出平盤。

目前豐興廢鋼收購價每公噸 8800 元、鋼筋每公噸降 1.82 萬元、型鋼基價同樣持平每公噸 2.48 萬元。

豐興 11 月營收 28.01 億元，年增 0.2%、營業利益 2.02 億元，年減 5.8%、稅前盈餘 2.06 億元，年增 0.3%；累計豐興前 11 月營收 310.42 億元，年減 2.3%，營業利益 24.59 億元，年增 0.6%，稅前盈餘 26.41 億元，年增 1.2%。

文章標籤

豐興廢鋼鋼筋

相關行情

台股首頁我要存股
豐興73.5-0.81%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.81
加權指數法興(購) 槓桿7.48
加權指數法興(售) 槓桿6.25
加權指數法興(售) 槓桿6.83

延伸閱讀


Empty