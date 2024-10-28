〈焦點股〉健鼎篤定再賺回超過一個股本 股價早盤攀上200元大關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-28 11:45

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美國特斯拉及蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (28) 日早盤爆量攻克 10 月以來的股價整理平台，最高價達 202.5 元，主要在健鼎最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元，居上市櫃 PCB 上半年獲利之冠，且 2024 年篤定連續第 6 年再賺回超過一個股本。

同時，健鼎並看好 HDI 板、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨，預期下半年營收將有機會再成長。

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健鼎科技 2024 年上半年營收 310.84 億元，毛利率 22.52%，年增 6.37 個百分點，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元。

健鼎科技是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，也是美國特斯拉及蘋果 PCB 供應。