2024年ETF前十強搶先看 00909成大黑馬勇奪年度績效王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 09:27

‌



2024 年接近尾聲，統計全市場 272 檔股債 ETF，截至 12/6 止，年度績效王由國泰數位支付服務 (00909-TW) 以 70% 報酬奪下，00909 搭上比特幣復甦的紅利行情，成為今年的大黑馬，一舉擊敗多檔 2 倍槓桿型 ETF。

盤點今年前十強股債 ETF，報酬率皆在 5 成以上，00909 勇奪冠軍，第一金太空衛星 (00910-TW) 以 64% 位居第二，元大台灣 50 正 2 (00631L-TW) 、富邦未來車 (00895-TW) 及群益臺灣加權正 2 (00685L-TW) 分列三至五名，報酬率皆超過 6 成。

‌



分析師指出，投資找趨勢，想賺趨勢財，第一步先確定正確的投資主題，應考量三大關鍵，第一是全球環境，第二是主要市場政策面，第三是產業是否有 3-5 年以上的成長發展性，全球環境和主要市場的政策息息相關，自年初美國核准發行比特幣現貨 ETF，全台唯一和比特幣高度連動的 00909 已經具備最重要的高度成長性，美國 11 月提出戰略儲備要納入比特幣的議案，預料川普上任後，會是率先推動的法案之一，這波國際政府的儲備需求，勢必將帶動比特幣和 00909 維持在上行趨勢。

分析師說明，00909 的重要持股是擁有最多比特幣的公司微策略 (MicroStrategy)，透過發債又發股來募集資金，要持續挹注比特幣投資，持幣量是全球供應量的 2%，如果輝達是 AI 界的全球霸主，微策略就是幣圈的領導者，今年股價已漲 462%，預計很快會被納入美國市場重要指標納斯達克 100 指數。

其二進一步觀察其他數位貨幣的表現，其實不只有比特幣一枝獨秀，特斯拉創辦人馬斯克酷愛的狗狗幣也是川普上任後的贏家之一，大幅挹注交易業者的獲利，00909 這檔基金部位也有二成布局在大型加密貨幣交易平台，包括 Coinbase、Robinhood、SBI holding，以及近三成的美大型挖礦業者，每一個成分股都是數位資產的龍頭概念股。