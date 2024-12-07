未如同業成功 高盛擬出售ETF加速器平台 分析師：錯估需求來源

鉅亨網編譯許家華 2024-12-07 12:46

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《路透社》周五 (6 日) 報導，兩位知情人士透露，高盛 (GS-US) 有意出售其 ETF 加速器平台，該平台協助機構客戶推出自家 ETF。

消息人士稱，由於該平台與高盛資產管理部門的 ETF 業務是分開的業務，因此無論出售或關閉該 ETF 加速器，將不會影響高盛自家的 ETF 產品。

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高盛並未提供出售的原因，其發言人 Nick Carcaterra 以電子郵件聲明：「我們正在評估 ETF 加速器平台對高盛及我們客戶的最佳長期選擇，尚未做出任何決定，且沒有迫在眉睫的變更計畫。如果有更新，我們會告知。」該消息首見報於《彭博社》。

高盛於 2023 年推出該 ETF 加速器平台，甫於 10 月為客戶 Brandes Investment Partners 推出首檔 ETF，迄今已為四家客戶辦理了 10 檔 ETF 的發行，其中包括由 Jeremy Grantham 創立的投資公司 GMO 首發的 ETF。

根據道富環球顧問公司的數據，截至 11 月底，2024 年業界推出的 ETF 數量創下 600 檔記錄。本周單獨推出的產品約有十幾檔。

晨星 ETF 分析師 Bryan Armour 表示：「也許他們錯估了對其服務需求的來源。」他指出，提供類似解決方案的其他公司，如 Tidal Financial Group 和 Alpha Architect，都已經非常成功。