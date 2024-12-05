川普關稅戰前哨 回顧高股息ETF還能躺平賺？

永誠資產管理處 2024-12-05 16:50

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川普關稅人回歸 市場皮皮挫

睡一覺醒來市場就天翻地覆的威力，在川普還未正式就職就被震撼到，「川普關稅 2.0」上任首日將對對墨西哥及加拿大進口商品課徵 25% 關稅，中國進口商品則加徵 10% 關稅，讓全市場譁然，而台股在 11 月 27 日重挫 343 點，川普關稅人身分回歸，去年和今年市場也許還可預期、可掌握，但是在 2025 年 1 月 20 日川普就任後恐怕就不存在！那原本的配置中該怎麼調整？尤其是台灣人最喜歡買的 ETF，當中出現的警訊你看到了嗎？

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高股息 ETF 投資是蜜糖或毒藥？

近年越來越多投資人選擇投資 ETF，台灣已有將近千萬人參與其中。ETF 受到歡迎的主要原因在於它不需要自行選股，並且能挑選高股息股票，滿足了台灣投資人對穩定現金流的偏好。因此高股息 ETF 近 5 年規模及檔數急遽增加，一躍成為年初台股市場的最熱話題，其中創業界之先的復華台灣科技優息（00929）主打月配息，更成為台股 ETF 整體規模續締新猷的主要推手，上市不到一年，就創下規模最快突破 2,000 億元的紀錄。其中動輒 10% 起跳的年化殖利率，各家投信為了業績及基金規模擴大而開始各出奇招比拚，甚至還有 12% 以上的驚人數字出現。然而，在今年以來的實際表現卻差強人意。

高股息降息風愈吹愈甚，00929 甚至配息腰斬

其中最近市場關注的焦點——復華台灣科技優息（00929）配息自今年 4 月至 6 月每股達到歷史高點 0.2 元後，便開始逐月下滑。到了 12 月，配息降至僅 0.05 元，連續「五度縮減」，創下歷史新低。這一現象的主因在於市場對先前樂觀預期的過度反映。

2024 上半年投資市場熱度不離「AI」及「降息」兩個標籤，尤其是黃仁勳炫風，讓整體台灣的供應鏈都活絡了起來，但是偏偏在下半年輝達公布財報時，明明狀況都很好，卻因為沒有「超乎預期」，市場的期待值不到位，而股價出現了拉回的狀況，但這也間接導致了原本躺平領息的高配息 ETF 受害不少。在當初 AI 炫風時，ETF 淨值的攀升也讓投資人獲利滿滿，但是成分股價格越高，殖利率則越低，加上轉換標的後市場走跌的狀況，穩穩賺的美夢一夕破滅。

展望明年，這類情況可能更加嚴峻。ETF 的表現與大盤走勢高度相關，在牛市時期往往表現亮眼，配息也隨之增加。然而，2025 年市場是否能再現如輝達引領 AI 供應鏈的盛況，或面對如川普上任後的不確定性，都將對高股息 ETF 的表現帶來挑戰，甚至可能導致進一步縮水。

復華台灣科技優息 00929

在變局中創造價值，布局未來財富

投資過程中，建立並調整投資組合是不可或缺的關鍵環節，當市場環境出現變化時，這往往也是一個重新檢視並分配資產的好機會。透過觀察市場趨勢，捕捉新的投資方向，投資人可以更靈活地應對風險與挑戰，最重要的是千萬不能將投資組合置之不理，任由市場波動影響資產價值，最終可能導致財務縮水，應積極尋找創造獲利的方式，無論是調整配置、優化資源，還是把握新興機會，都能讓自己的財務布局更具韌性與潛力，在變局中創造價值。



（撰文者：永誠資產管理處）

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