長天期美債ETF低波動聚人氣 3檔今年來吸金3861億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-02 15:09

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台股近一周幾乎每日上沖下洗數百點，尋求低波動的投資人改抱美債 ETF，帶動多檔美長天期債券 ETF 規模顯著攀升，今年以來規模增加最多的前三檔分別為國泰 20 年美債 (00687B-TW)，基金規模成長新台幣 1834.7 億元最多、元大美債 20 年 (00679B-TW) 增加 1619.7 億元、中信美國公債 20 年 (00795B-TW) 增加 407 億元，三檔合計即增加 3861.4 億元，顯見資金流入力道。

資產管理業者說明，美債為美國政府發行，因幾乎無違約風險，被全球機構投資人視為零風險性資產，向來是資產配置的重要一環，但債市價格波動低於股市，美長債殖利率還在 4-5% 的高點，認為接下來川普 2.0 時代來臨，2025-2026 年會是其推行新政的重要前兩年，美國聯準會接下來降息的速度和步調，都得看川普上任後，首波關稅大戰的力道，對美國國內通膨及美債赤字的影響程度而定。

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但法人認為，2025 年因川普上任大大增加股市投資的不確定性，建議提升債券部位，能降低投組風險及波動，如果以今年人氣最高的國泰 20 年美債 ETF 為例的話，最新市價為 31.38 元，相較 2022 年 3 月第一次降息前，價格還要 40 元以上，目前大約是 7 折的價位。

00687B 近四季的配息總計 1.45 元，以最近一次來看的話，投信官網揭露資料顯示，當期的含息報酬率就有 5.31%，配息金額在 20 年美債 ETF 中居冠，這也是大批投資人願意長抱 006B7B 的重要原因。