別盲目跟風！證交所：投資ETF留意宣傳、推介資訊真實性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-29 19:53

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今年 ETF 在資本市場掀起一股旋風，市場上出現大量以 ETF 為主題的廣告與行銷資訊，從銀行、證券商到理財部落客、財經網紅等，各種投資建議紛紛湧現。此類廣告或推介經常以誘人的收益或簡化的投資風險為主軸，試圖吸引投資人目光。證交所呼籲投資人在選擇 ETF 時，要辨別宣傳或推介資訊的真實性、準確性，以及評估投資風險。

證交所提醒投資人 ETF 並非固定配息商品，過去的配息率並不代表未來的配息率，ETF 的績效參考指標不能僅以「配息率」為考量，而應以「總報酬率」為原則，因此，ETF 投資標的的價格變化對於總報酬率的影響也非常重要。

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至於配息型 ETF，所謂月配型或季配型 ETF，是指投信公司每月 (季) 會定期評估基金資產是否達到可分配收益的標準，實際配息與否，仍由投信公司視基金實際績效決定。

此外，ETF 相關投資風險尚包含折溢價風險、流動性風險、追蹤誤差風險、市場風險、集中度風險、終止上市風險等，投資人於投資前應詳閱公開說明書詳細了解商品內容、評估自身之投資需求、目的與風險承受度，且不隨便盲目跟風投資，並可採多元化資產配置透過從不同資產類別、地理區域、產業主題等分散風險，及運用定期定額投資策略培養規律的投資習慣。

近年投資詐騙案件數及財產損失金額居高不下，證交所表示，詐騙集團常透過下列四大手法，包裝投資廣告或訊息引誘民眾掉入陷阱。第一是打著名人旗號：許多詐騙集團會在臉書上創立假投資社團，並冒用投資網紅或財經名人的照片，或者置入名人的影片，企圖引起好奇和快速獲得認同。

第二是高額報酬誘惑：標榜「保證高獲利無風險」等，以聳動誘人的字眼置入廣告內容，讓人誤信為千載難逢的賺錢良機，其實卻是詐騙圈套。第三是主打免費服務：強調「公益性質絕不收費」等話術吸引加 LINE，但這些號稱免費的好康，其實就是詐騙前兆。