PCB泰國廠再添一家 華通泰國廠完工今開幕 聘用員工700人

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 12:34

‌



華通 (2313-TW) 今 (16) 日在泰國北攬省邦博區（Bang Bo District）亞洲工業園區舉行泰國廠開幕儀式。由華通董事長江培琨及華通泰國廠總經理李世明共同主持揭幕，華通泰國廠將在 2025 年起進入量產。

華通於 2023 年在泰國亞洲工業園區購置基地，佔地面積約 18 萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於 2024 年中竣工，設備都已陸續裝機試車，產線調校順利，聘用員工 700 人預計將於 2025 年正式量產。

‌



華通掌握四大低軌衛星 (LEO) 業者訂單，泰國廠一期主要生產 LEO 用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添 AI 伺服器及網通等高階 HDI 系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。