PCB泰國廠再添一家 華通泰國廠完工今開幕 聘用員工700人
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 12:34
華通 (2313-TW) 今 (16) 日在泰國北攬省邦博區（Bang Bo District）亞洲工業園區舉行泰國廠開幕儀式。由華通董事長江培琨及華通泰國廠總經理李世明共同主持揭幕，華通泰國廠將在 2025 年起進入量產。
華通於 2023 年在泰國亞洲工業園區購置基地，佔地面積約 18 萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於 2024 年中竣工，設備都已陸續裝機試車，產線調校順利，聘用員工 700 人預計將於 2025 年正式量產。
華通掌握四大低軌衛星 (LEO) 業者訂單，泰國廠一期主要生產 LEO 用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添 AI 伺服器及網通等高階 HDI 系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。
目前泰國有定穎 (3715-TW)、台虹 (8039-TW) 宣布進入量產，臻鼎 - KY(4948-TW) 泰國廠預期將於 2025 年上半年 試產、 進入量產階段，強化全球 PCB 供應鏈韌性，進一步擴大產業領導優勢。臻鼎泰國廠第一期預計生產將以高階伺服器、車載、光模塊相關應用為主。
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