微星攜手宗益科技、築億建設 跨足智慧建築
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-21 12:04
PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (21) 日宣布與宗益科技、築億建設三方合作，進軍智慧建築市場，選定新北市泰山區「築億－峰尚」及三重區「築億－鼎藏豐碩」兩大建案作為首波合作，導入 EV Life Plus 智慧 AC 充電樁。
微星充電儲能事業部協理葉盈廷表示，此次合作將有助於提升住戶居住品質，並帶動智慧城市發展，其中泰山區建案預計今年完成 69 個充電樁車位建置，三重區建案則規劃於未來兩至三年內完成 105 個充電樁車位。
微星 EV Life Plus 充電樁特色為研發、生產與售後服務皆在台灣完成，並具備 RFID 卡功能，可綁定個人卡片使用，系統已取得 OCPP 1.6J 官方認證，可整合社區能源管理系統，充電樁為全台首家獲得 MIT 微笑標章與「臺灣金選獎」的品牌。
合作夥伴宗益科技總部位於新北市，主要為建設公司及新建廠辦提供智慧建築整體規劃，服務範圍包括自動化控制監控、網路攝影機、網路門禁等智慧系統。
目前微星已在全台多處場所佈建充電樁，涵蓋飯店、遊樂園區、商辦、政府機關、公有停車場及集合住宅等，與宗益科技合作，將進一步強化微星在智慧建築與綠色能源市場的發展。
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