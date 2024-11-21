微星攜手宗益科技、築億建設 跨足智慧建築

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微星 EV Life Plus 充電樁特色為研發、生產與售後服務皆在台灣完成，並具備 RFID 卡功能，可綁定個人卡片使用，系統已取得 OCPP 1.6J 官方認證，可整合社區能源管理系統，充電樁為全台首家獲得 MIT 微笑標章與「臺灣金選獎」的品牌。