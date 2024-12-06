布局AI賽道！中信投信美國傘型基金准募 鎖定美股長期競爭力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 16:14

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川普明年初二度入主白宮，讓美國再次偉大 (MAGA) 將成共和黨未來四年施政主軸；隨著 AI 應用逐漸發揮變現能力，大型科技股可望持續引領美股。此外，聯準會啟動降息循環，經濟軟著陸情境下，美國成長股表現亦可期待。中國信託投信瞄準此趨勢，將於 2025 年初重磅推出「美國傘型基金」(3 檔子基金)。

中信投信表示，成分股囊括科技業龍頭的「中信 NASDAQ 100 ETF」(009800) 及聚焦科技創新產業的「美國創新科技 ETF」(009801)，搭配「美國聚焦成長基金」，擬定 2025 年 1 月 13 日同步展開募集，藉由動能選股與長線投資兩大策略，鎖定美股長期競爭力。

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中國信託投信表示，根據安永 (EY) 統計，全球 500 大企業中，研發支出前 10 高者有 7 家來自美國；且研發支出佔銷售比重等財務指標中，美國顯著高於主要區域市場，顯示美國企業創新研發的地位獨占鰲頭。不僅如此，全球科技品牌龍頭大多集中在美國，如輝達、亞馬遜、Meta 等企業，極具競爭主導優勢，因此整體定價能力高、獲利能力也優於各國科技類股。

而根據 Bloomberg 統計，歷年創新科技如網際網路、搜尋引擎、智慧型手機，以至於近年的 AI 應用，每當這些創新科技問世 10 年後，美國科技股與其他市場的股票漲幅，都會拉開不小差距，更凸顯美國科技業在破壞式創新後，獲利能力明顯優於其他國家的科技業，足見「美國 X 科技 X 創新」，即為爆發力高的投資公式。

此次開募的中信 NASDAQ 100 追蹤「NASDAQ 100 指數」，由 3000 多檔成分股中精選前百大市值企業。中國信託投信表示，由於較多具高成長性的企業皆會選擇在 NASDAQ 掛牌，NASDAQ 成為孕育成長型企業的搖籃，成立至今，已匯聚多家市值名列前茅的知名企業龍頭，包含 AI 晶片龍頭輝達、電商龍頭亞馬遜，以及首創達文西機器手臂的醫療保健公司「直覺手術」(Intuitive Surgical Inc.) 等，都是產業箇中翹楚，因此 NASDAQ 100 指數可說是美股市值型指數中表現最優異的代表性指數之一。

另外，此次同步募集的中信美國創新科技 ETF 追蹤指數為「Solactive 美國創新科技指數」，篩選採「研發佔營收比高」且「價格動能高」之企業，雙重確認企業研發能帶動股價動能，以近 5 年皆為指數成分股的輝達、AMD、Palo Alto 為例，不論是股價或研發費用的成長幅度均顯著飆升，顯示研發費用比重高，確實是股價爆發的關鍵之一。

另一檔同步開募的「美國聚焦成長基金」，鎖定美股長線競爭力，採取「ABC」策略，主動出擊精選高純度美股 (America)、高潛力龍頭 (Big)，並對看好的個股採集中投資 (Concentrate) 策略，精準掌握美國經濟與 AI 產業的雙重紅利，提升獲取高於市場回報的機會。

中信投信聯手法盛盧米斯賽勒斯美國成長團隊，透過「二高一低」選股策略，嚴選高品質財務體質、成長性高、估值合理的優質企業。投資顧問團隊擁有超過 18 年的豐富經驗，擅長從自由現金流量、產業競爭力等面向，發掘具備長期投資價值的標的。