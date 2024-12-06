債券ETF再添3檔新兵！00967B 00968B 00969B 12/9上櫃掛牌交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 18:58

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櫃買市場 12 月 9 日再添 3 檔債券 ETF 上櫃掛牌，分別為元大優息美債 (00967)）、元大優息投等債 (00968B) 及元大零息超長美債 (00969B) ETF。

櫃買中心表示，「元大優質債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大優息 10 年期以上美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」(00967B)、「元大優質債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大優息 10 年期以上已開發市場投資級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」(00968B) 及「元大優質債券 ETF 傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」(00969B)，這些債券 ETF 依規定停徵證券交易稅。

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此外，為鼓勵投資大眾多參與上櫃 ETF 及 ETN 市場，櫃買中心持續舉辦上櫃 ETF 及 ETN 奬勵活動，除提供投資人全民開奬及百寶奬外，ETF 奬勵活動另增加首購奬，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商 ETF 及 ETN 業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣 ETF 及 ETN 商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。