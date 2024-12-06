富邦投信黃昭棠：ETF是退休理財利器 季配人氣勝月配

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 12:55

‌



富邦投信今 (6) 日與中經院聯合發表 2024 年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，共有二大發現，首先，國人仰賴政府退休金的程度略為降低，退休儲蓄與投資逐漸受到重視，但退休規劃準備度仍不足；其次，運用 ETF 投資理財的比重持續上升，雖月配型 ETF 受關注，但多數仍以季配型為主，投資占比達 5 成。

黃昭棠：ETF 成年輕人投資新寵 善用時間複利

‌



甫於 11 月上任的富邦投信新董座黃昭棠於發表會開場致詞時表示，富邦投信早在 8 年前就看準 ETF 適合作為退休理財的選項，並與中經院合作規劃這項研究調查，確實非常有遠見，這 8 年間，ETF 從乏人問津到成為炙手可熱的商品，ETF 的商品優勢已經逐漸為國人熟悉，更是退休理財最適合的投資工具之一。

黃昭棠也提供他長年致力於 ETF 領域的專業見解，建議投資人要回歸初心，退休理財越早開始越好，特別是長期複利效果的觀念，富邦投信其實每年持續宣導，當然更重要的就是，要在對的時候做對的配置，長期複利的效果才能顯現。

舉例來說，年輕人最大的本錢就是時間，選擇市值型 ETF 才能有很長的時間可以享受經濟發展的成長，時間複利是年輕人最好的投資利器；屆臨退休的族群則需要現金流，因此隨著退休時間越靠近，應開始提高配息型 ETF 配置比重。

ETF 投資近年蔚為風潮 季配型占 5 成最夯

根據「國人安心樂活享退調查」發現，ETF 在過去幾年的多頭行情中得到更多投資人的認同，有越來越多投資人選擇以 ETF 的方式進行投資。特別是過去 1 年才開始參與 ETF 的投資人大約占 3 成，其中可留意的是，24 歲以下有近 7 成是近一年才開始投資 ETF，足見近一年 ETF 投資已蔚為風潮，成為年輕族群新寵。

配息型 ETF 的投資熱度持續升溫，高達 86.13% 的受訪者表示，曾購買這類投資產品；尤其季配型 ETF 以 50.73% 占比居首，月配型占比 25.12% 則位居第二，顯示市場提供配息產品的選擇性不斷地多元普及，具備固定收益及穩定靈活現金流特性的 ETF 相當受到投資人喜好。

國人依賴「政府退休金」 理想財務與實際差距大

不過，無論是已退休或未退休的國人，多數仍相當依賴「政府退休金」作為退休後的收入來源。其中，在已退休族群方面，政府退休金是主要收入來源占比 59.6%，其次則分別為個人儲蓄占比 44.5% 與投資收入占比 28.8%；未退休族群方面，主要收入來源則為個人儲蓄占比 62.7%，其次則分別為政府退休金占比 53.5% 及投資收入占比 53%。

至於退休金的理想目標與實際累積，不論受訪者是否退休，皆顯示國人對於退休財務的規劃與現實存有明顯差距。在已退休族群方面，相較於理想可安心退休的存款 1057 萬元，受訪者平均實際累積的存款 686 萬元，兩者僅差距 371 萬元。

然而，在未退休族群方面，理想可安心退休的存款為 1348 萬元，平均實際累積的存款 324 萬元，兩者缺口高達 1024 萬元。因此，隨著國人對於財務規劃的需求日益增加，建議國人應及早進行個人理財投資計劃，降低對政府退休金的依賴，以擴展退休後擁有更豐裕的財務保障。

「國人安心樂活享退調查」發現重點。(鉅亨網記者陳于晴攝)