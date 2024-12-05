5萬股東嗨翻！00757躋身百元俱樂部 寫史上最速達陣ETF紀錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 10:14

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5.2 萬名統一 FANG+(00757-TW) 股東一早就被到價通知香醒！由於統一投信官網顯示，00757 淨值於昨日已達 100.84 元，創歷史新高。加上 NYSE FANG+ 尖牙股指數今晨大漲超過 2%，追蹤該指數的 00757 未開盤先轟動，不少網友在各大投資論壇提前慶祝今 (5) 日 00757 股價將突破百元。00757 果然跳空勁揚超過 1%，開在 100.6 元，歷時不到 6 年即突破百元大關，成為史上最速突破百元的 ETF。

00757 於 2018 年 12 月 6 日掛牌上市，發行價 20 元，追蹤尖牙股指數，成份股為營運擴及全球的十大科技巨頭，今年全球市值爭霸的蘋果、輝達、微軟等天王都在其中。

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正因成分股精準搭上 AI 旋風，00757 從 AI 元年 (2023 年) 起漲，股價一路從 32.95 元開始攀升，後來居上展現強勢的彎道超車實力。在正好屆滿 6 周年的今天，不但最快躋身百元俱樂部，也是台股第 11 檔百元 ETF (含槓反)、第 7 檔百元原型 ETF，更是第 1 檔百元海外原型 ETF。

據 CMoney 統計至昨日，00757 股價今年上漲超過五成，規模今年以來則大增 94.06%，長胖到 358.99 億元，創歷史新高。

投資專家表示，00757 規模成長速度遠超過漲幅，顯示獲淨申購投資所助攻，00757 因為十大成分股都是趨勢向上的全球 AI 龍頭股，讓投資人深具信心，漲時就定期定額穩穩買，回檔就靠零股低接累積股數，無論漲跌就是「抱緊處理」。