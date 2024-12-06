北市11月房屋買賣移轉棟數月減12%年減19% 房仲業者喊苦

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 10:16

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台北市地政局公布 11 月建物買賣移轉棟數資料，全市買賣移轉棟數為 1,977 棟，較去年同期減少 19%，月減 12.3%，前 11 月移轉數達 2 萬 7,460 棟，較去年同期增加 33.8%。北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，今年前三季市況熱絡屢創交易量新高，但受制於第七波信用管制影響，自 9 月 20 日 起成交件數大降，交易量直轉急下。

蘇金城表示，2024 年 10 月之後台北市的市況十分慘淡，來人量下降 5 成，成交量大概僅剩 3 成，再加上鄰近農曆春節，買方態度觀望， 12 月市況可能更加嚴峻，這對台北市 922 家公會會員來說，生存環境十分艱難。

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以台北市 11 月物買賣移轉棟數 1,977 棟為例，每會員公司平均成交 2.16 棟，以每戶成交總價 2,000 萬估算，每會員公司月收入大約僅 200 萬左右，已經開始浮現入不敷出的困境，後續將會影響台北市廣大從業人員的就業機會，他建議，鬆綁自住換屋及長期投資者，嚴管短期投機，市場才能恢復運轉，他們的居住正義才能得以伸張。

相較於台灣其他五都，台北市 11 月的交易登記棟數減少 12.3%，僅次於台南市的衰退 16.6%，顯示信用管制對台北市影響甚鉅，蘇金城表示，主要是台北市的換屋購屋比例遠較他縣市高，首購相對較少，因此信用管制對於貸款限制，影響範圍較大。

原本在 2024 年上半年電價及物價上漲壓力下，資產配置抗通膨的長期投資需求，帶動精華區大安區及信義區的交易成長；但從 11 月資料顯示，換屋及資產投資需求較大的區域，在貸款緊縮限制下，交易量大減，反倒成為重災區，像士林區、文山區、大安區、松山區等，月增率及年增率同步大減。