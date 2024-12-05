〈房產〉新竹成屋叩百萬大關 惠宇謙和以坪價99.5萬元奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 11:55

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竹科新貴的買盤有利於推升在地房價，依價登錄揭露，新竹竹北高鐵特區「惠宇謙和」今年九月中樓層戶別 44.3 坪，總價 3450 萬元，將車位以每個 140 萬元拆算後，單價高達 99.5 萬元，距離坪價 100 萬元僅一步之遙。

台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱指出，高單價社區冠軍的「惠宇謙和」，2020 年預售時單價 32-35 萬元之間，今年中才陸續交屋，成屋之後僅兩筆交易，扣除一筆親友特殊交易，等同於第一筆正式交易就跳升到逼近百萬的行情，主要因該社區地點近高鐵、新竹台大分院竹北院區，周邊還有生醫園區，吸引科技業和醫界兩大高收入買盤，加上社區規劃符合高端需求，且少有釋出，促使買方積極入手。

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台灣房屋根據實價登錄整理新竹地區 2024 年五大高單價社區，高鐵特區的「惠宇謙和」居冠，新竹市關埔重劃區的「富春居」緊追在後，單價 97.3 萬元；季軍則是竹北高鐵「竹科匯」，單價 96.4 萬元；第四名則是竹科附近的「寶睿博苑」，單價 92.3 萬元，前四名成屋最高成交單價，都登上九字頭，排名第五名是預售屋「富宇天雋」，與 9 字頭也相距不遠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年新竹縣市高單價社區，多集中在竹北高鐵特區及關埔竹科生活圈，以竹科新貴為首要買盤，其中竹北高鐵則挾雙鐵交通優勢與廣大腹地，吸引重大開發進駐；關埔重劃區因鄰近園區、生活機能完善，被譽為竹科門戶，也讓兩大蛋黃區成為大新竹地區的指標豪宅聚落。

張旭嵐進一步分析，進榜社區中，前四名都由屋齡 5 年內的新成屋包辦，打破一般預售屋領漲的認知。新成屋締造房價天花板，主要有三個原因：一、小坪數搶手：新竹兩房加一車位的房型，從總價接受度和空間實用性，較符合竹科新貴能力範圍，也比大坪數物件較易創下高單價行情；二、新成屋稀缺：新竹房價漲速快，關埔和高鐵兩大重劃區的新成屋選擇有限，一有釋出就吸引自住買家目光重金快手搶購；三、租金成本高：購買預售屋需等 3-5 年才能交屋，期間的租金支出高達可能超過百萬元，促使想住新房子的自住客，選擇低屋齡成屋。