〈房產〉運動風正夯 北市中山、內湖運動中心周遭邊宅一天成交3件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 11:03

‌



台北市為全各縣市居民每次運動時間最久的縣市。房仲業者統計今年台北市 12 個行政區的運動中心周遭中古屋房市，其中文山運動中心周遭房屋單價最親民僅有 5 字頭，信義、松山與中正的運動中心周邊單價最高，都破百萬元大關。而中山、內湖運動中心周遭房市交易最熱絡，今年均有逾千件的交易量，相當於一天就成交 3 件。

2024 年文山運動中心周邊房屋單價為 58.7 萬元，是台北市唯一單價 5 字頭的運動中心，房價最為親民。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文山區素有台北後花園之稱，離北市核心地區較遠，房價也較台北市中心區實惠許多，而文山區運動中心位於興隆路三段，周遭住宅多以公寓、逾 30 年大型山坡地社區為交易主力，例如興隆社區、再興社區等，讓文山運動中心周遭成為台北市房價最友善區域。

‌



至於信義、松山與中正運動中心皆坐落在該區精華地段，2024 年周邊房屋單價均站上百萬元大關，尤其中正運動中心周遭房屋單價更來到 105.5 萬元。陳金萍說明，中正運動中心位於信義路一段，鄰近中正紀念堂、台大醫院，交通便利、生活機能優，且具備學區優勢，多所知名明星國中、小皆坐落於此，吸引不少有學區需求的家庭入主。眾多利多支撐中正運動中心周遭房價，為 12 行政區中最貴。

中山、內湖運動中心周邊房市交易最為熱絡，今年以來成交量皆站穩 1000 件大關，是台北市前二受歡迎的運動宅。陳金萍表示，中山運動中心坐落中山北路 2 段，是台北市開發較早的區域，周遭各種業態商店林立，商業氣息濃厚，生活機能完備，加上中山區低總價的小坪數住宅產品多，民眾購屋負擔壓力較輕，亦是中山運動中心周遭房市交易熱絡的主因，2024 年成交件數達 1169 件奪第一，是台北市交易最火熱的運動宅。

2024 年內湖運動中心周遭中古屋成交量則以 1141 件排名第二，陳金萍說明，造成內湖區運動中心周遭房市活躍原因有二：一是緊鄰內湖科學園區，有效吸引不少眾多科技新貴在此置產；二是該運動中心步行 10 分鐘就到捷運港墘站，生活機能佳。在上述作用下，促動此一運動中心周遭房市成交量大，成為最受歡迎運動宅之一。