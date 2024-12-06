醫藥產業前景未朗 輝瑞、禮來CEO與川普共進晚餐

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-12-06 10:56

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自從川普提名「疫苗懷疑論者」小羅伯特甘迺迪為下一屆衛生與公共服務部部長以來，美國醫藥產業的前景一直令人擔憂。會議在周三晚間舉行，持續了近三個小時，川普陣營的其他成員，包括小甘迺迪、即將上任的幕僚長蘇茜 · 懷爾斯以及被提名的聯邦醫保中心主任奧茲博士也參加了此次晚宴。

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在小甘迺迪上任後，醫藥產業曾經出現股價下跌的情況，輝瑞的股價一度接近年內低點。 PhRMA 的發言人確認了烏布爾的到訪，但輝瑞和禮來方面尚未回應。

川普陣營的發言人表示，川普在歷史性勝利後，將繼續與各行業領導人對話，討論未來的政策方向。

醫藥產業的挑戰與不確定性

儘管川普與醫藥行業的領導者進行了交流，但目前美國醫藥巨頭面臨的挑戰依然嚴峻。拜登政府推動的醫藥集採政策，瞄準了胰島素等關鍵藥品，而川普也曾表示將對醫藥產業進行更嚴格的監管。

川普在會議中探討了「公共和私營部門如何合作尋找癌症治療方法」。然而，對於醫藥公司而言，最大的變數仍然是小甘迺迪的「讓美國再次健康」（MAHA）議程。小甘迺迪認為，美國人正受到「大藥廠和大食品加工廠」的影響，他計劃針對肥胖、糖尿病等慢性病展開行動。

小肯尼迪的計畫包括剔除學校午餐中的精加工食品，減少含糖飲料的攝入，以及在食品中剔除不被其他國家允許使用的添加劑和農藥。他還表示，希望透過替換許多機構的員工來解決問題，並希望醫療保險能涵蓋健身和健康食品的相關費用。

小甘迺迪的理念，儘管與主流科學意見並不完全背離，但其做法可能會引發爭議。他曾表示，醫生在面對糖尿病或肥胖症患者時，應該能夠推薦健身房的會員資格和健康食品。