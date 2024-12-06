美銀：2025年又是成長失衡的一年 美國表現優異 中國、歐元區面臨挑戰

鉅亨網編譯許家華 2024-12-06 13:02

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美銀分析師預測，2025 年將迎接「不平衡的成長」，因為美國表現優異，而中國和歐元區則面臨挑戰，全球經濟成長將穩定在 3.2% 至 3.3% 之間直至 2026 年。

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美銀指出，「川普經濟 2.0」強調貿易、移民、財政政策和放鬆管制，而這帶來了巨大的不確定性，但這樣的政策組和對美國來說，比對全球其他國家更好，儘管這將擴大美國的經常帳赤字。

美銀報告指出，新興市場面臨不同的影響；墨西哥和印度可能會從供應鏈轉移中受益，而油價下跌可能有利於石油進口國，但會對出口國帶來挑戰。

全球範圍內，通膨穩定仍不平衡，聯準會和歐洲央行可能分別降息至 4% 和 1.5%。「美國財政過度揮霍，加上保護主義政策和金融抑制，恐導致通膨上升和全球嚴重不穩定。」美銀補充。

激進的關稅、貿易戰或美國財政過度支出帶來的風險恐帶來通膨壓力或全球經濟放緩。

美銀預計中國將透過財政寬鬆來應對潛在的關稅衝擊，而 OPEC + 的紀律問題以及伊朗和沙烏地阿拉伯石油產量不明確的問題恐衝擊能源市場。

美銀認為，美國生產力提升應可推動經濟成長和通膨高於普遍預期，從而提振國內經濟表現，但會對全球貿易帶來壓力。

儘管風險逐步靠近，但也有一些機會，分析師認為美國促進成長的政策可望提振全球成長，儘管保護主義仍是一大威脅。