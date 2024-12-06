獲批准難度降！花旗：川普鬆綁監管法規 將引發日本的海外併購潮

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-06 08:53

‌



花旗集團 (C-US) 駐日本投行業務主管 Masuo Fukuda 周二 (3 日) 表示，在川普新政府的領導下，日本企業在美國收購將更容易獲得批准，即便川普反對新日鐵收購美國鋼鐵(X-US) 。

Fukuda 在接受《路透社》訪問時表示，美國更廣泛地鬆綁監管將為日本企業創造機會，日本企業是全球在美最大的投資者。

‌



花旗併購業務主管 Yoshinobu Agu 也向《路透社》表示，來自日本的海外併購諮詢料將有所增加。「到目前為止，許多美國人對聯邦貿易委員會及其嚴格的規定都很順從，這是日本企業的機會。」

律師表示，美國聯邦貿易委員會在拜登時代制定的合併審查指引被市場認為太過嚴格，可能會​​在川普執政期間被廢除。

花旗也對日本國內活躍的併購活動抱持著同樣高的期望。截至 11 月底，日本頂住全球併購交易低迷的衝擊，國內併購交易規模達到創紀錄的 820 億美元，較去年同期成長逾 10 倍。

Fukuda 和 Agu 表示，日本去年推出的併購指引旨在促進更多交易，再加上日本法人對資本效率的更高預期，將在未來幾年增強日本企業參與併購的動力。「日本企業持有過剩資產的歷史悠久。隨著他們重組投資組合來增加股東報酬和公司價值，將會出現更有吸引力、更容易收購的目標。」

新日鐵以 150 億美元收購美國鋼鐵公司的提議正面臨美國反壟斷和國家安全審查，並遭到川普、現任美國總統拜登及美國聯合鋼鐵工會 (USW) 反對，美日兩大親密盟友之間出現罕見的經濟摩擦。

新日鐵高管最新表示，儘管遭美國政界人士和 USW 強烈抵制，新日鐵仍致力於收購美國鋼鐵公司，並有信心在年底前完成交易。新日鐵副董事長 Takahiro Mori 說：「我們不會放棄這筆交易。沒有美國就沒有全球戰略。」

自一年前宣佈該交易以來，Mori 已八度造訪美國，最近一次還與美國鋼鐵總部所在地匹茲堡的政界人士和當地利益相關者進行討論，但未會晤即將上任的川普政府成員。