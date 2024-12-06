打造韌性城市！陸盼2027年新型城市基建取得明顯進展 城鎮化概念股聞聲飆漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 10:48

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中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日發佈《關於推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》(下稱《意見》），並要求中國住房城鄉建設部要牽頭加強指導和總結評估，及時協調解決突出問題。

《意見》中指主要目標是，到 2027 年，新型城市基礎設施建設取得明顯進展，對韌性城市建設的支撐作用不斷增強，形成一批可複製可推廣的經驗做法，並在 2030 年取得顯著成效，推動建成一批高水平韌性城市。

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《意見》共包含 11 項重點任務，分別是實施智慧化市政基礎設施建設和改造、推動智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展、發展智慧住區、提升房屋建築管理智慧化水準、開展數位家庭建設、推動智慧建造與建築工業化協同發展、完善城市資訊模型 (CIM) 平台、搭建完善城市運行管理服務平台、強化科技引領和人才培養、創新體制機制、保障網路和數據安全。

《意見》還要求各有關部門要主動擔當作為，加強改革創新，建立健全協同機制，住房城鄉建設部要牽頭加強指導和總結評估，及時協調解決突出問題。重大事項及時按程式向黨中央、國務院請示報告。