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智伸科切入半導體事業 有望明年試量產

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-06 09:49

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智伸科切入半導體事業。(圖：智伸科提供)

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 公布前 11 月合併營收 70.74 億元，年增 5.94%，智伸科表示，新能源車需求正在反彈，更透露，將切入半導體事業，已配合客戶設備量產時程陸續認證完成，有望於明年加入試量產。

智伸科 11 月合併營收 6.88 億元，月增 1.36%，年增 14.91%，汽車事業體目前占營收比保持在 50% 左右，智伸科表示，以目前手握訂單來看，有明顯看到混合動力汽車、電動車的需求反彈，中國電動車車款 (EV)、美國混動車 (HEV) 的關鍵零組件訂單將加入生產排程。


據 TrendForce 統計，第三季全球純電動車 (BEV)、插電混合式電動車 (PHEV) 和氫燃料電池車等新能源車合計銷量年增 19.3%，其中，PHEV 年增 55.3%，主因中國自主品牌車廠的新車款銷售熱，推升今年全年新能源車銷量為 1626 萬台，年增長率為 24.8%。

智伸科樂觀搭上此波趨勢，每年持續與主要品牌車廠及 Tier1 汽車零組件供應商保持新產品技術升級開發的腳步。

此外，智伸科透露，積極切入半導體版圖，今年配合客戶設備量產時程進行陸續認證完畢，有望於明年度加入試量產，為後市營運增添新的成長空間。

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智伸科車用汽車零組件新能源車AI

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