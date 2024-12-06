智伸科切入半導體事業 有望明年試量產

智伸科 11 月合併營收 6.88 億元，月增 1.36%，年增 14.91%，汽車事業體目前占營收比保持在 50% 左右，智伸科表示，以目前手握訂單來看，有明顯看到混合動力汽車、電動車的需求反彈，中國電動車車款 (EV)、美國混動車 (HEV) 的關鍵零組件訂單將加入生產排程。