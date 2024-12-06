華辰保全聯手銳能智慧科技 創新推社區電動車充電規劃新方案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 12:14

‌



台灣電動車市場持續蓬勃成長，云辰 (2390-TW) 旗下華辰保全與銳能智慧科技繼今年 6 月推出業界首創「社區專設一戶分期專案」，提供社區電動車充電專設一戶分期付款專案後，合作再推出創新服務「專設一戶前導方案」，提供過渡至專設一戶前的社區提供完整計畫，提升社區電動車充電的整體安全性。

電動車市場持續蓬勃成長，全新建案因應法規要求，規劃台電集合住宅設置專設一戶方案，需設置電動車專用電表，但在既有舊社區的電動車充電樁安裝卻仍存在許多安全隱憂，舊社區常延續過去的表後拉電，每戶住戶從自家電表拉一組線到停車位，進行充電設施的安裝。

‌



華辰保全指出，但過去建築物電力安排並無將電動車充電列入考慮，在原有電力安排下表後拉電的做法容易造成安全的問題，但若需要移轉到專設ㄧ戶方式，卻因整體安裝費用高昂以至難度升高。且已經完成表後拉電安裝充電樁的社區，因包括施工過程、後續維護等涉及電工法規與各類規則，都尚無明確的規範來管控，更造成社區管委會管理上的困境。

為協助已表後拉電卻管理不易的社區管委會，華辰保全指出，公司攜手銳能智慧科技推出「專設一戶前導方案」，期望為過渡至專設一戶前的社區提供完整計畫，提升社區電動車充電的整體安全性。此方案就能協助社區就表後充電的充電樁做整體用電安全性的管理，加上搭配華辰保全 24 小時消防連線通報服務，並且提供未來專設一戶的規劃輔導。透過銳能智慧科技 EMS Lite 輕量版能源管理系統，管委會將具備設定充電總量與調控最高權限，調節電動車充電之用電量，在高峰時做管理限制，社區消防也將連動華辰保全 24 小時管制中心，於火警通報下爭取黃金通報時間，為社區提供兼備消防安全與能源管理的解決方案。

能智慧科技業務副總經理孔文暐表示，隨著專設一戶成為新建案電動車充電樁標配，既有社區導入專設一戶的需求逐漸浮現，但過渡時期仍有高額費用和安全性等考量，透過銳能與華辰保全的策略聯盟，將政府監管特許保全行業的防災管理經驗，延展至銳能能源管理系統中，提升社區充電的防災規格。

華辰保全總經理高永華指出，華辰保全在服務既有社區時常遇到客戶反應充電樁遇到的相關問題，尤其是表後拉電要轉移到專設一戶遇到種種難關。這次的方案能以華辰保全的專業和智慧化管理來協助社區解決用電安全、消防等重要問題。」