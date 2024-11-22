聯嘉總座：美國保護門檻催動客戶下單 多角布局拓車用AI、餐飲版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-22 18:51

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車用零組件大廠聯嘉 (6288-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理黃昉鈺首次透露，將開始進行集團的多角化布局，除了車用，也開始發展 Mini LED、車用 AI 甚至是餐飲，明年將多頭並進，目標明年營收維持今年的高增幅。

黃昉鈺說明，車用仍是明年最大的營收動能來源，其中，密西根廠已開始出貨給美國主要客戶，而興建中的墨西哥廠預計明年 7 月完成試車，預計耗時半年取得汽車業認證，2026 年正式量產，已初步談妥未來 6 年和 9 年的大訂單。

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黃昉鈺認為，「美國的保護門檻對我們有利，客戶更願意下單」，未來跟隨客戶成長的機會非常大。

除了在車用市場深耕，聯嘉也首次在法說會中提及多角化經營，將在北市信義區首度開出歐式餐廳，若首店表現優異，預計明年將在台中開第二家店點。

聯嘉近期也傳來獲獎好消息，透過 UniFlex Series Technology 獨家技術，取得超過 45 家以上原廠車廠的亮眼服務實績，在今年參獎企業高達 731 家的台灣指標性永續評鑑「TCSA 台灣企業永續獎」中，贏得「創新成長領袖獎」殊榮。

聯嘉的主要客戶為特斯拉、福特、通用 (GM)、保時捷等歐美原廠，評審聯嘉的創新技術可打入高門檻的全球汽車供應鏈，給予高度肯定。