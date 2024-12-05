【量大強漲股整理】台股連日急漲後，小幅震盪，該如何選股?

鉅亨研報 2024-12-05 18:06

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 46.04 億 元，投信賣超 13.22 億元，自營商賣超 5.4 億元，三大法人合計買超 27.42 億元 ，其中，外資連續買超四日，買超合計 741 億 ，自營商由買轉賣，投信連續賣超二日。

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美股三大指數再創歷史新高，道瓊工業指數首次突破 45,000 點關卡，標普 500 與那斯達克亦攀升至新紀錄，美國企業財報持續亮眼，Salesforce 受益於樂觀財測暴漲超 11%，晶片製造商 (MRVL-US) 邁威爾憑優於預期的業績和財測飆升 23.19%。儘管小非農 ADP 新增就業數據僅 14.6 萬人，創今年 8 月以來新低，但聯準會主席鮑爾對美國經濟的樂觀看法，提振了市場情緒。他重申降息須謹慎，並表示通膨尚未完全回落至 2% 的目標，但美國經濟具備持續成長的潛力，受到美股利好消息激勵，加權指數今日開高震盪拉回，終場漲幅收斂，上漲 12.61 點，收在 23267.94 點，成交量微縮至 3663.47 億，今日收量縮小黑 K，畢竟台股連四日急漲後，漲多回檔一下下也正常，無礙多頭格局，目前仍站穩所有均線之上，其中，外資連續買超四日，累計買超合計 741 億，隨著市場對川普貿易戰憂心淡化，美國三大指數再創新高，展現資金對基本面良好的企業青睞，年底投信、集團作帳與作夢行情方興未艾，資金熱潮推動行情朝向上發展。

權值股方面，護國神山 (2330-TW) 台積電，上漲 0.47%，收在 1075 元，台積電預計於明年下半年正式啟用其先進的 N2 製程技術，根據外媒 Tom"s Hardware 的報導，台積電的研發團隊已成功將測試晶片的良率提升 6%，這一突破為其客戶節省了數十億美元的成本，顯示出 N2 製程的技術潛力和經濟效益，消息來源指出，台積電員工並未明確說明這次良率提升是針對 SRAM 測試晶片還是 邏輯測試晶片，但不論是哪一類型，良率的提升對整體晶圓製造過程至關重要；(2317-TW)鴻海，下跌 1%，收在 199 元，近日，MSCI（摩根士丹利資本國際） 將 鴻海旗下工業富聯（FII） 的 ESG 評級提升至 A 級，相較於 2020 年的 CCC 級，在短短 4 年內實現了 4 級的飛躍，這一成果彰顯了工業富聯在環境、社會及公司治理（ESG）領域的顯著進步與持續努力 ，隨著 ESG 投資成為主流，這一評級提升將進一步增強工業富聯在國際資本市場的吸引力，助力公司贏得更多機構投資者的青睞，同時，也為其母公司鴻海集團在全球推進永續發展目標提供了堅實支持，工業富聯的這一成就，不僅展示了其在 ESG 領域的表現進步，也為其他企業樹立了積極推動可持續發展的榜樣；(2454-TW)聯發科，上漲 0.38%，收在 1325 元，2025 年輝達車載晶片將迎來跳躍式成長，據供應鏈透露，為了應對車用晶片的需求，聯發科 已經規劃預訂台積電 2025 年底的 CoWoS-R 產能，這一舉措旨在為車用芯片的生產做足準備，並預計與台積電攜手搶占車載市場的商機，這一系列的發展將使輝達、台積電和聯發科在未來車載智能晶片市場中處於有利地位，為各大車企提供先進的人工智能技術支持，進一步推動智能電動車產業的迅速發展。

強勢族群，部份另外截至昨日，已有 112 家上市櫃公司公告 11 月營收，其中 49 家月增且年增的公司獲得市場高度關注，盤面強勢族群集中，在高價股上面，(3661-TW)世芯 - KY 漲停，股王 (5274-TW) 信驊，上漲 3.3%，穩坐市場龍頭，IC 設計族群，(5269-TW)祥碩，也大漲超過 8%，(6669-TW)緯穎，勁揚 6%，表現搶眼，(6510-TW)精測，強勢漲停， 2024 年 11 月合併營收達 4.53 億元，改寫歷史新高紀錄，月增 17.3％，年增 72.6％ ;11 月份締造月營收新猷，主要受惠於高效能運算 (HPC) 相關高速測試載板新訂單挹注，以及智慧型手機射頻晶片 (RF) 、應用處理器 (AP) 的探針卡接單暢旺所帶動，今年第四季營收將優於前一季表現，全年達成營收雙位數成長目標，強勁支撐下，激勵股價改寫新高紀錄。

輝達 GB200 伺服器正在如火如荼出貨當中，2025 年將升級到 GB300 伺服器，由於 GB300 將全面採用水冷系統，並且 NVL72 機櫃要全面使用 BBU（電池備援電力模組），因此散熱和電池模組相關廠商，將競逐水冷散熱和儲電系統大單。

【散熱 + CoWos 雙題材股】

(2486-TW) 一詮 + 3%，再創新高，被納入 MSCI 全球小型指數成分股，打入 CoWoS + 打入輝達供應鏈下表現，10 月營收寫 36 個月新高，達 5.16 億元，月增 2.75％、年增 8.82％，為連續第四個月繳年、月雙增單月營收成績單，表現亮眼，佳螢也通通領先預告在前面

【點名預告的光通訊族群】

美國資安龍頭大廠 Crowd Strike 調高年度營收預測，將截至 2025 年 1 月的年度收入預測，從原先 36.1-36.5 億美元上調至 37.4-37.6 億美元，帶動台股資安股的表現，掀起漲停潮，上市資服指數狂飆 8%，今（5）日共有 15 檔收在漲停板；另外總統賴清德，先前也提及【資安即是國安】，相關的 (6214-TW) 精誠、(3029-TW)零壹、安碁資訊及宏碁資訊，受惠於企業 IT 支出增加，及數位轉型趨勢明顯，推升今年前 10 月營收及前三季獲利同創新高，並繳出年增雙位數的成績，由於第四季為產業旺季，全年營收獲利可望順勢創歷史新高，將有機會表現。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師