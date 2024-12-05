南俊受惠導軌拉貨增 11月營收年增33%處歷史高檔區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 16:04

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南俊國際 (6584-TW) 受惠於通用型伺服器導軌拉貨增溫，以及高載重車用滑軌等產品出貨增加，今 (5) 日公布 2024 年 11 月營收 1.8 億元，仍虎歷史高檔區，月減 1.73%，年增 33.48%，2024 年前 11 月營收 17.58 億元，年增 48.35%。

目前南俊已對 AI 晶片大廠的 GB200 伺服器導軌完成量產階段。

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根據終端 CSP 廠商預測，預期 2024 第四季通用型伺服器出貨將較第三季增溫；此外，南俊對 AI 晶片大廠的 GB200 伺服器導軌已完成量產階段，預期今年第四季將有少量營收貢獻，2025 年開始放量出貨。