富采旗下隆達電：MicroLED將拓展車用、光通訊等差異化領域

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 17:29

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黃兆年表示，在車用顯示器領域，MicroLED 具備獨特優勢，包括更精確的光學控制能力。為因應戶外強光環境的嚴苛要求，基本亮度需達 200 尼特以上，並須同時考量駕駛安全性；而透過 MicroLED 的光學特性與反射管理，不僅能有效解決外界光線干擾問題，更可透過元件設計優化提升整體顯示效果。

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黃兆年指出，除了顯示應用外，MicroLED 技術也將延伸至其他領域，尤其是在光通訊方面，隨著 AI 伺服器對數據傳輸需求提升，MicroLED 已具備應用基礎；此外，MicroLED 也可應用於生物科技、醫療領域，以及車燈系統中的自適應頭燈，甚至可用於更精細的 3D 列印或無光罩曝光等工業應用。