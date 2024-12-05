富采旗下隆達電：MicroLED將拓展車用、光通訊等差異化領域
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 17:29
富采 (3714-TW) 集團旗下隆達電 (3698-TW) 技術中心副總經理黃兆年，今 (5) 日在集邦「LED 科技展望論壇」指出，MicroLED 顯示技術將跳脫傳統電子應用思維，轉向差異化領域發展，包括車用顯示器、光通訊、生物科技、醫療等。
黃兆年表示，在車用顯示器領域，MicroLED 具備獨特優勢，包括更精確的光學控制能力。為因應戶外強光環境的嚴苛要求，基本亮度需達 200 尼特以上，並須同時考量駕駛安全性；而透過 MicroLED 的光學特性與反射管理，不僅能有效解決外界光線干擾問題，更可透過元件設計優化提升整體顯示效果。
黃兆年指出，除了顯示應用外，MicroLED 技術也將延伸至其他領域，尤其是在光通訊方面，隨著 AI 伺服器對數據傳輸需求提升，MicroLED 已具備應用基礎；此外，MicroLED 也可應用於生物科技、醫療領域，以及車燈系統中的自適應頭燈，甚至可用於更精細的 3D 列印或無光罩曝光等工業應用。
在技術整合方面，富采提出整合性製造（IM）平台，結合 SD 封裝、Facing 及其他元件，並透過台灣半導體產業的高精度製程優勢，實現大量生產；黃兆年提到，若能統一半導體六吋、八吋、十二吋等製程規格，將可創造更大的產業整合效益。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇