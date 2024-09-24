富采子公司隆達電車用智能顯示技術受SDIA Award肯定 獲多家國際車廠青睞

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 17:17

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富采 (3714-TW) 集團旗下隆達電子憑藉新世代車外智能動態顯示模組，為車主和用路人提供嶄新的互動模式，更大幅提升行車安全，讓隆達電子第三年獲得 SDIA Award 前瞻顯示大賞，也獲得不少國際車廠青睞，預計未來幾年內量產。

富采集團執行「3+1 新發展策略」，在車用、先進顯示、智能感測與光通訊等領域全面布局，子公司隆達電子開發的智能顯示模組突破傳統方向燈的局限，能清晰傳達車輛行進方向，同時具備顯示電動車充電進度等多功能應用，融合了 Mini LED 顯示模組和控制模組，採用全車用半導體元件，實現精準的區域調光控制。

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在技術層面，隆達電子的創新設計跳脫傳統 Mini LED 架構，優化了線路設計和封裝技術，並引入全自動化雷射返修技術，大幅提升產品可靠性，顯示模組擁有高達 40,000 尼特的亮度，遠超一般 OLED 的 3,000 尼特，確保在強烈陽光下仍能清晰可見。