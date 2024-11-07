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〈富采法說〉高價值產品比重提升 Q3轉虧為盈獲利0.07億元終結連8季虧損

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 16:25

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富采高價值產品比重提升，Q3轉虧為盈獲利0.07億元。(鉅亨網資料照)

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長彭双浪指出，雖然第三季旺季熱度不如往年，高價值產品比重提高，加上閒置產能下降，單季轉虧為盈，終止連 8 季虧損，稅後純益 0.07 億元，每股純益 0.01 元。 

富采第三季營收 66.91 億元，季增 1.6%，年增 8.6%；毛利率 16.5%，季增 1.2 個百分點，年增 7.8 個百分點；營益率 - 1.8%，較第二季、去年同期收斂；稅後純益 0.07 億元，每股純益 0.01 元。 


富采累計前三季營收 188.81 億元，年增 12.9%；毛利率 14.8%，年增 10.5 個百分點；營益率 - 4.8%，較去年同期收斂；稅後虧損 7.62 億元，每股虧損 1.02 元。 

若以產品營收比重來看，一般應用中以筆電 / 顯示器 / 手機背光占最大宗，約占 21%，顯示看板占 16%，電視背光占 13%，其他占 8%；加值應用方面，車用占 19%，專業照明占 13%，感測應用則占 10%。 

展望第四季，彭双浪表示，年底銷售旺季備貨已告一段落，因此第四季需求將較第三季稍微回落，富采將利用生產較不繁忙的季節進行設備維修，並加速工廠改善，為持續成長的市場做好準備。同時，將持續進行工廠整併，優化資產，以發揮上下游效益，藉此提升生產力、降低應用成本，並汰換效率較低的設備。 

彭双浪進一步指出，隨著美國總統大選落幕，最大的不確定性因素已消除，市場將趨於穩定，加上中國持續加大刺激市場的力道，明年整體市場可以稍微樂觀一點。 

另外，第三季完成晶成半導體改組，保留光電產品與技術，成為晶電全資子公司，以加速 MicroLED 的發展。 

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