燿華現增案完成募集10.4億元 4萬張現增12/10上市交易

HDI 製程大廠燿華 ( 2367-TW ) 2024 年可望重返獲利成長軌道，同時對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，將投入生產低軌衛星 (LEO) 板及汽車板，燿華以每股 26 元辦理發行 4 萬張現增股，募集 10.4 億元資金，今 (5) 日完成募集，現增股將在 12 月 10 日上市交易。

‌



燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，明年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在本季有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年預估低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。