LEO板挹注大 燿華第二季營收重登51億元之上創7季新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 16:19

獲明晟 (MSCI) 新納入台股小型成分股的 PCB 大廠燿華 (2367-TW) ，在汽車板、低軌衛星板的出貨挹注之下，2024 年第二季營收登上 51 億元大關達 51.29 億元，爲 7 季以來新高，同時，燿華預估低軌衛星 (LEO) 板的營收還將持續擴大。

燿華今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收 16.32 億元，月減 3.3%，年增 19.54%，2024 年第二季營收達 51.29 億元，爲 7 季以來新高，季增 23.2%，年增 27.23%；2024 年 1-6 月營收達 92.92 億元，年增 23.99%。

燿華營運的成長主要在低軌衛星、汽車板加速的出貨挹注， 2024 年第一季低軌衛星板在首季營收占當季營收比重約 15%，在客戶端訂單旺盛且加速出貨之下，預估 2024 年第二季比重將提升到 20%。

燿華對於 2023 年導入的低軌衛星板十足看好其成長性，燿華主要生產地面產品應用爲主，占 2023 年營收的 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將包括非地面用訂單 ，估計 2024 占營收比重將成長，同時，高階汽車板今年的營收占比也將在 40%-45%。這兩項產品都將安排到即將興建泰國廠生產。