凱壽前10月網路投保業績登壽險業前三強 青壯族最捧場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 14:27

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根據金管會最新統計，2024 年前 10 月壽險業網路投保業績，凱基人壽位居前三名，足見產品和服務都深獲民眾青睞。進一步從凱基人壽內部資料分析，前 10 月透過網路投保生活保障型與年金保障型商品的保戶，以 30-44 歲的青壯族居多，占接近四成的投保率。

其中，生活保障型商品以一次投保全年安心的「凱基人壽Ｅ安心傷害保險」人氣最旺；年金保障型商品則以透過信用卡線上繳款且可彈性繳費的「凱基人壽 e 卡得利利率變動型年金保險 (甲型)」最受歡迎。此外，若從平均投保金額來看，無論男性或女性，透過刷卡方式投保的金額都比起轉帳高出許多。

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2024 年即將步入尾聲，歲末年終除了感恩今年的自己，也是思考如何規劃未來的好時機。身體要做健康檢查，保單也要記得做好健檢，凱基人壽提醒民眾可利用「基本資料要正確」、「保障內容多了解」、「保障額度要足夠」及「保險缺口常補充」這四大保單檢視重點，來定期檢查保單的安心度、健康度和完整度。

網路投保因具備多元保險商品、隨時可保，自主性高及繳費方式靈活等特點，越來越受到民眾歡迎。民眾除了可挑選定期壽險、重大疾病健康險、小額終身保險、傷害保險等四大類生活保障型保險商品，轉移或分散人生可能面臨的風險，也可依自身繳費習慣及綜合各項因素評估後，選擇最適合的凱基人壽網路投保三大類型利率變動型年金保險商品。

包括：可透過轉帳且可定期定額繳費的「凱基人壽 e 桶金利率變動型年金保險 (甲型)」、可使用信用卡線上繳款且可彈性繳費的「凱基人壽 e 卡得利利率變動型年金保險 (甲型)」，以及可利用轉帳且可彈性繳費的「凱基人壽 e 鑫 e 億利率變動型年金保險」，每年可將部分年終獎金或副業收入購買利率變動型年金保險，穩健累積未來退休保障的基礎。