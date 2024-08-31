〈熱門股〉燿華LEO營收將攀高 股價滾量突破整理區周漲10%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-31 09:30
HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 2024 年可望重返獲利成長軌道，同時對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，將投入生產低軌衛星板及汽車板，燿華本周滾量上漲突破平台整理區並站上所有均線，單周量能成長，股價收在 38.4 元，漲幅達 10.98%。
燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，明年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在本季有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年預估低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。
燿華 2024 年上半年稅後純益 8.36 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益也達 1.25 元。
燿華本周成交量放大到 22.22 萬張，較上周大增 3.85 倍，股價收在 38.4 元，漲幅達 10.98%，就技術線型而言，周 KD 低檔交叉向上帶量上漲，也突破平台整理區，股價將向上挑戰前波高點的 45.6 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇