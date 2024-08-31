〈熱門股〉燿華LEO營收將攀高 股價滾量突破整理區周漲10%

燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，明年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在本季有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年預估低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。