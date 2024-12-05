愛立信：AI應用帶動5G差異化連接需求 逾4成台灣用戶願為高端需求付費

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 18:42

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台灣愛立信今 (5) 日召開 5G 消費者研究記者會，指出，生成式 AI 應用正推動 5G 用戶對差異化連接產生興趣，調查逾 4 成台灣用戶願意為高端需求付費，預計到 2030 年，全球使用生成式 AI 應用的智慧手機用戶將達到 65%。

愛立信研究調查調查發現，35% 的 5G 智慧手機用戶願意為差異化連接支付更高費用，以保障關鍵應用的流暢度，在台灣，更有 46% 的 5G 用戶表示願意再接受超越「盡力而為」模式的 5G 效能。

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愛立信技術長姚旦分析，5G 服務發展將從量的競爭轉向質的提升。隨著 5G 獨立組網（SA）、網路切片等技術成熟，電信業者能為不同場景提供客製化服務，從智慧應用到醫療等多元領域。特別是 AI 應用普及後，網路建設的重點將從下行速度與覆蓋，轉變為上行速度與延遲的優化。

愛立信研究指出，電信市場已出現用戶分眾趨勢。約 15% 用戶屬於「追求效能族群」，重視網路品質；20% 為「追求保證族群」，在意網路穩定性與一致性體驗；其餘則包括「效益質疑者」和「懷疑論者」。

在商業模式方面，愛立信預期，電信服務將朝向平台化發展，未來電信商可開放 API 予應用開發商，讓應用程式能依需求調整網路效能，從 B2C 模式擴展至 B2B2C 新商機。

愛立信研究顯示，5G 網路顯著提升使用者體驗，滿意度比 4G 用戶高出 20%。有高達四成的活動參與者願意為活動期間的網路品質保證支付額外費用，有超過 20% 的用戶願意增加 10% 以上支出，以確保網路性能保障。