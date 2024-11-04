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南俊受惠導軌拉貨增 10月營收1.83億元創28個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 19:26

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南俊國際總經理吳仁山。(鉅亨網記者張欽發攝)

南俊國際 (6584-TW) 受惠於通用型伺服器導軌拉貨增溫，以及高載重車用滑軌等產品出貨增加，今 (4) 日公布 2024 年 10 月營收以 1.83 億改寫 28 個月來新高，月增 21.23%，年增 49.11%，2024 年前 10 月營收 15.78 億元，年增 50.26%。

目前南俊已對 AI 晶片大廠的 GB200 伺服器導軌完成量產階段。


根據終端 CSP 廠商預測，預期 2024 第四季通用型伺服器出貨將較第三季增溫；此外，南俊對 AI 晶片大廠的 GB200 伺服器導軌已完成量產階段，預期今年第四季將有少量營收貢獻，2025 年開始放量出貨。

南俊國際爲因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將分階段投資開出在越南的新產能，最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。

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營收南俊越南伺服器導軌

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