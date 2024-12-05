永豐金證券「豐萃基地」盛大開幕 全台首創量化交易體驗館

鉅亨研報 2024-12-05 13:40

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打造智慧交易體驗 引領量化交易新潮流

隨著大數據與人工智慧技術的迅速發展，量化交易已成為投資市場上的熱門交易方式，永豐金證券投顧團隊作為市場領先者，長期投入量化交易領域，累計今年 1 至 10 月量化交易成交金額達 3967 億元，較去年同期成長 26%。正式建立全台首創的量化交易體驗館「豐萃基地」，於 11 月 29 日正式開幕，帶領投資人探索線上線下整合的智能交易體驗。

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「豐萃基地」的設立，標誌著永豐金證券投顧團隊在量化交易服務邁向新的里程碑。豐萃基地以「虛實整合」為核心理念，結合線上數位服務與線下實體交流，為投資人提供沉浸式的智能交易體驗。開幕當天，特別邀請韓國啦啦隊女神李雅英，以及「台啤永豐雲豹浪 LIVE 電豹女」助陣，為現場增添熱鬧氣氛，象徵著豐萃基地將成為量化交易愛好者的全新交流中心。

豐萃基地設有多個功能空間，包含研發交流基地、量化交易體驗館以及全智動金融商品配置管理平台，致力於滿足不同投資人的需求：

研發交流基地：研發交流基地將定期舉辦各類量化交易課程與研討會，內容涵蓋量化工具的熟悉操作、策略開發到自動交易，交易風格從短線到波段，從初學者到專業投資者皆可在此找到適合的課程，提供客戶最全面的交易型場景。 XQ 與 Python API 為投資人提供策略開發及交易服務。永豐金證券投顧團隊強調，隨著市場競爭日益激烈，量化交易拼的不只是科技與效率，提早掌握量化交易策略核心技術，才能提升獲利能力。 量化交易體驗館：體驗館是結合創新技術的展示區，將與金融科技新創公司合作，提供有別於以往的智能投資解決方案，為投資人提供沉浸式投資體驗。引入 AI 技術，開發出「豐搜」即時新聞熱詞分析工具，以及「豐神榜」自動化策略評比系統，讓投資人能夠即時掌握市場動態並評估策略效果。在體驗館中，投資人可親自體驗各種智能交易工具，感受最新的交易科技，提升交易效率與準確性。

全智動金融商品配置管理平台：永豐金證券投顧團隊致力於研發量化交易關鍵技術，專注於智動化與 VVIP 客製化服務。全智動金融商品配置管理平台研發上百支不同風格的量化交易策略，並利用程式系統進行全天候動態避險監控，能夠進一步提升投資的勝率與穩定性。策略組合涵蓋不同交易週期，並根據市場多空行情調整資金配置，為不同風險屬性的客戶量身打造最適合的投資方案。