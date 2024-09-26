南俊擬發債籌資10億元申報生效 預計10月底前完成募集

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 11:00

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南俊國際 (6584-TW) 擬發行可轉換公司債 10 億元的籌資案，今 (26) 日獲金管會申報生效，依排程規劃，最快在 10 月底前全部完成募集並掛牌交易，南俊國際的此一上櫃以來首度市場籌資案由凱基證券主辦。

南俊國際 2024 年第二季營收爲 5 億元，毛利率 24.29%，季減 0.76 個百分點，年增 14.06 個百分點，稅後純益 5026 萬元，季增 6.74%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.77 元。南俊國際 2024 年上半年營收爲 9.06 億元，毛利率 24.63%，年增 12.21 個百分點，2024 年上半年稅後純益 9734 萬元，較 2023 年同期轉虧爲盈，每股純益達 1.49 元。

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南俊國際 2024 年第二季單季每股純益 0.77 元雖創 7 季度以來新高，公司表示高階伺服器導軌受到終端客戶拉貨不如預期，導致毛利率未能明顯成長。展望下半年度，計畫量產 2U、4U 以及 7U 等高階 AI 伺服器導軌，有助於提高整體銷售平均單價及產品毛利率。

南俊國際 2024 年 8 月單月營收達 1.66 億元，月減 2.88%，年增 57.27%， 2024 年 1- 8 月營收達 12.44 億元，年增 54.43%。

南俊國際受惠於美系兩大雲端客戶（CSP) 與美系伺服器大廠的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等影響。

南俊國際爲因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將分階段投資開出在越南的新產能，最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。