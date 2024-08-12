南俊國際上半年營運轉盈 每股純益達1.49元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 17:27

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南俊國際 (6584-TW) 今 (12) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益 9734 萬元，較 2023 年同期轉虧爲盈，每股純益達 1.49 元。法人預期南俊 2024 年第三季維持營收成長的趨勢。

南俊國際 2024 年第二季營收爲 5 億元，毛利率 24.29%，季減 0.76 個百分點，年增 14.06 個百分點，稅後純益 5026 萬元，季增 6.74%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.77 元。

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南俊國際 2024 年上半年營收爲 9.06 億元，毛利率 24.63%，年增 12.21 個百分點，2024 年上半年稅後純益 9734 萬元，較 2023 年同期轉虧爲盈，每股純益達 1.49 元。

南俊國際 2024 年第二季單季每股純益 0.77 元雖創 7 季度以來新高，公司表示高階伺服器導軌受到終端客戶拉貨不如預期，導致毛利率未能明顯成長。展望下半年度，計畫量產 2U、4U 以及 7U 等高階 AI 伺服器導軌，有助於提高整體銷售平均單價及產品毛利率。

日前市場有關 NVIDIA GB200 量產計畫延宕的傳聞，公司表示一切仍依終端客戶要求於 2024 年第三季完成量產階段。至於中壢廠出售事宜，公司表示目前營運狀況轉好，故不急於出售，對於價格有一定堅持。

有關南俊國際擬發行可轉換公司債 10 億元的籌資計畫，公司指出，將於 2024 年上半年度財報核閱完畢後隨即準備送件申報作業。

南俊國際 2024 年 7 月單月營收達 1.71 億元月增 1.45%，年增 43.25%，爲近 2 年以來單月營收新高，2024 年 1- 7 月營收達 10.77 億元，年增 54%。

南俊國際受惠於美系兩大雲端客戶（CSP) 與美系伺服器大廠的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等影響，法人預期南俊 2024 年第三季維持營收成長的趨勢。

南俊國際爲因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將分階段投資開出在越南的新產能，最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。