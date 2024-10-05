大立光9月營收從巔峰滑落至65.24億元 Q3營收改寫新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-05 10:35

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光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 9 月營收爲 65.24 億元，自上月歷史新高的 70.18 億元下滑 7.04%，仍爲今年單月次高，年增 17.08%，預估本月出貨動能持平於 9 月；2024 年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高，季增 72.5%，年增 39.04%。

大立光 2024 年 1-9 月營收 412.78 億元，年增 33.23%。

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大立光統計，由 9 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-25%。

大立光累計 2024 年上半年營收爲 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.55 個百分點， 上半年的稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益 79.49 元。

而同屬蘋果供應鏈的 PCB 廠華通 (2313-TW)9 月營收也自 8 月高檔的 70.05 億元下滑到 64.63 億元，月減 7.73%，年減 8.98%，第三季營收 201.91 億元，季增 19.59%，年增 3.05%，2024 年 1-9 月營收爲 526.32 億元，年增 12.1%。