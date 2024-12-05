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鉅亨速報

營收速報 - 台光電(2383)11月營收63.36億元年增率高達49.98％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15


台光電(2383-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣63.36億元，年增率49.98%，月增率8.91%。

今年1-11月累計營收為579.69億元，累計年增率56.73%。

最新價為527元，近5日股價上漲14.22%，相關零組件業上漲5.55%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10475 張
  • 外資買賣超：+10072 張
  • 投信買賣超：-69 張
  • 自營商買賣超：+472 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 63.36億 50% 9%
24/10 58.18億 34% -2%
24/9 59.41億 37% 3%
24/8 57.41億 48% -1%
24/7 57.82億 59% 10%
24/6 52.46億 63% 2%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收台光電

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