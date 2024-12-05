營收速報 - 台光電(2383)11月營收63.36億元年增率高達49.98％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15
今年1-11月累計營收為579.69億元，累計年增率56.73%。
最新價為527元，近5日股價上漲14.22%，相關零組件業上漲5.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10475 張
- 外資買賣超：+10072 張
- 投信買賣超：-69 張
- 自營商買賣超：+472 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|63.36億
|50%
|9%
|24/10
|58.18億
|34%
|-2%
|24/9
|59.41億
|37%
|3%
|24/8
|57.41億
|48%
|-1%
|24/7
|57.82億
|59%
|10%
|24/6
|52.46億
|63%
|2%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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